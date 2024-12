Smash Bros: jugador se hace pasar por mujer para ganar torneo femenino

El hecho se dio a propósito del evento " Smash Brothers Ultimate Ladies of Smash #3 " donde DarkPuma estaba compitiendo bajo el alias de " Noir ". Después de haber quedado al descubierto, se confirmó que él había participado en una edición anterior de Ladies of Smash, así como otros eventos como Athena Alliance, una comunidad femenina.

Rendragon, una jugadora y creadora de contenido, presentó un comunicado donde alertaron y lamentaron lo sucedido, llamando al acto de DarkPuma como "atroz" ya que había conocido al jugador en un grupo de Facebook, señalando además que jamás pensó que intentaría algo así. "Los resultados de ambos torneos habrían sido completamente diferente si no fuera por este acto abominable. No se puede cambiar y me siento fatal por eso" expresó la jugadora.