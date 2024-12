Guitar Hero y la vez que la esposa de Kurt Cobain demandó a Activision

Foto: Composición

Ambas partes llegaron a un acuerdo, además de las disqueras que tenían los derechos de publicación de varias canciones de Nirvana. Los fans de Nirvana estaban contentos de poder tener virtualmente a Kurt Cobain. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar, meses después de haberse estrenado Guitar Hero 5.

Varios jugadores descubrieron que, al desbloquear a Kurt Cobain como personaje jugable, era posible utilizarlo en canciones que no eran de Nirvana, lo que despertó una fuerte polémica por el uso de su imagen en géneros donde no se especializó nunca. Love, al enterarse de esta situación, emprendió una demanda en contra de Activision Blizzard, acusándolos de no haber cumplido con el contrato, utilizando a su antojo la imagen del artista.