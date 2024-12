Xiaomi 11T - Gran batería para que juegues a tu antojo - RESEÑA

Con el paso del tiempo Xiaomi se convirtió en un competidor a considerar dentro de los fabricantes de smartphones en todo el mundo. Esto no es para menos, ya que la cantidad de equipos que lanzan durante el año se encargan de apelar a diversas personas y sobre todo diferentes presupuestos. Por lo tanto, es bastante posible que encuentres un equipo de esta marca hecho para tí y tus particulares necesidades.

En esta ocasión me toca revisar el Xiaomi 11T, un equipo con el que la marca cerró el último trimestre del año pasado y que cuenta con unas prestaciones muy interesantes. Sin embargo, el ángulo de esta reseña se enfocará más que nada en su desempeño durante nuestras sesiones de juego.

Los juegos móviles han cobrado particular importancia en estos últimos años, dando como resultado torneos como los organizados por Claro Gaming en nuestro país y los que convocan a miles de personas en estadios dedicados en otras partes del mundo. Definitivamente los juegos de móviles han crecido bastante.

Bajo el capot del Xiaomi 11T

Impulsando al Xiaomi 11T tenemos al procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra, que estará emparejado con 8GB de memoria RAM y un almacenamiento de hasta 256GB. La cámara trasera es un conjunto de tres, en donde la principal luce un sensor de 108 megapíxeles acompañada de una con 8mpx y otra de 5mpx que nos sirve de telemacro. Obviamente los selfies están asegurados con la cámara delantera de 16 megapíxeles.

La pantalla destaca no solo por sus generosas 6.67 pulgadas en el frente, sino por su brillante panel AMOLED con resolución de 1080 x 2400 píxeles. El “as bajo la manga” de este panel táctil es su tasa de refresco de 120Hz, una adición que como aficionado a los videojuegos no puedo dejar de mencionar. El equipo viene con una tasa de refresco de 60Hz por defecto, es cuestión de ir al menú de ajustes para activarlo.

De nada serviría todo lo anteriormente mencionado si es que no contamos con una generosa batería. En este caso contamos con una de 5000mAh, que nos asegura una gran cantidad de horas de autonomía. En este apartado lo que resaltaría es el “Turbo Charge” de 67 watts, el cual hace que la experiencia de carga sea la mejor alcanzando el 100% de batería en menos de 40 minutos. Tengan en cuenta que si permanecemos con la pantalla en el modo de 120Hz, la batería se agotará más rápido.

Desempeño según benchmarks

Este equipo llegará a tus manos con Android 11 y la capa de personalización a la que Xiaomi ya nos tiene acostumbrado: MIUI 12.5.9. Esto ha resultado en una experiencia de usuario bastante decente, en donde no he podido apreciar ninguna traba al momento de navegar por los diversos menús del Xiaomi 11T.

A continuación adjunto los resultados de Wild Life en 3DMark y de Geekbench 5:

Hora de jugar con el Xiaomi 11T

Si bien el concepto de lanzamiento del Xiaomi 11T fue “Cinemagia”, orientado a la creación de contenido con sus cámaras y más, este equipo de gama alta es bastante capaz de portarse a la altura cuando de jugar se trata sin ser este su enfoque en particular. El equipo cuenta con el conocido “Game Turbo” –presente en smartphones Xiaomi y Poco– activando un modo en donde se le saca el jugo al CPU y a la GPU.

Dejando eso en claro, pasemos a ver mis impresiones jugando con el Xiaomi 11T con 4 títulos diferentes que se caracterizan por ser los más populares entre los jugadores de smartphone.

-Mobile Legends Bang Bang: si bien este juego tal vez no contará con los gráficos más espectaculares, no cabe duda que es muy popular en nuestra región y en muchas otras partes del mundo. Yendo al apartado de ajustes gráficos vemos que prácticamente todas opciones están activadas.

Una de las sorpresas es que es uno de los juegos que aprovecha los 120Hz de la pantalla, haciendo que la acción de cada partida sea más fluida y viendo más detalle de las animaciones mostradas. No hubo ningún tipo de “stuttering” (bajones repentinos de frames) durante los más de 10 matches que jugué. El uso del CPU, de acuerdo a Game Turbo, estuvo oscilando entre el 35% a 45%.

-Call of Duty: Mobile: siendo fan de los juegos FPS (o “tirador en primera persona” por sus siglas en inglés), tenía que probar este. El juego se acomodó a las prestaciones del equipo, con un balance entre autonomía de la batería y desempeño. Es por eso que en la imagen se aprecia que la calidad de imagen “Muy Alta” aparece desmarcada.

Lo que sí me causó asombro fue el juego, por más que movía las opciones, no supera los 60 fotogramas por segundo. Ese es un punto a considerar ya que lamentablemente no se está aprovechando el display con su tasa de refresco máxima. Huelga decir que este no es un defecto del equipo, sino de los desarrolladores al no optimizar el juego a más dispositivos. Fuera de eso, el desempeño ha sido aceptable y solamente el equipo subió su temperatura unos cuantos grados sin ser esto una molestia. Supongo que con un uso del CPU que iba desde el 50% al 55% está dentro de lo normal.

-Free Fire MAX: esta es la versión del conocido battle royale Free Fire, pero orientado a smartphones de gama alta. En los ajustes no moví nada, ya que el juego había acomodado la configuración de gráficos al máximo así como también los FPS con las que el movimiento dentro del juego sería representado.

Nuevamente nos hallamos en el campo de los 120 fotogramas por segundo y, como no podía ser de otra forma, aprovechando al máximo nuestra gran pantalla. Ser el último en pie en el campo de batalla solamente está limitado a tu talento, porque aquí todo va de maravilla. Un uso de CPU que va desde el 30% al 45% es lo que nos mostraba el Game Turbo de acuerdo a la acción dentro del juego.

-Genshin Impact: dejé al último mi juego favorito y que hasta la fecha ha mostrado ser el más exigente. Es por eso que no me causó mayor asombro ver que la mayoría de ajustes, en el apartado de gráficos, estaban en calidad “Media”. Un punto a resaltar es que el anti-aliasing (una solución que hace desaparecer los “dientes de sierra” en los bordes) estaba encendido, de esta forma se asegura una correcta visualización de los modelos 3D y el entorno del juego.

El punto flaco con respecto al desempeño va por el lado de los fotogramas por segundo dentro del juego. Si bien el juego nos pone a jugar a 30FPS por defecto, esta opción puede ser ajustada hasta 60FPS en el menú de ajustes gráficos. Esto obviamente tendrá un impacto sobre el CPU y el equipo elevará su temperatura hasta ser incómodo sostenerlo, de hecho el juego mismo nos advierte al respecto.

Aprovechar al 100% la pantalla a 120Hz no será posible con Genshin Impact. Sus desarrolladores aún no han habilitado ese nivel de fluidez durante las animaciones debido a la gran variedad de dispositivos Android. Sin embargo la experiencia de juego a 30FPS es de lo más fluida y sin ningún tipo de stuttering, algo de lo que no se puede ufanar ni la PS4. Usar el viaje rápido (de estatua a estatua) no supone un experiencia tediosa, ya que toma solo menos de 7 segundos volver a la acción. Game Turbo nos muestra un uso de CPU que va desde el 45% hasta el 60%.

Conclusión

El Xiaomi 11T es un equipo de gama alta que dejará contento al usuario más casual y al jugador consciente de lo que tiene entre manos. Si bien este equipo no está orientado a videojuegos como en el caso de ofrecimientos por parte de otros fabricantes, tengamos en cuenta que este equipo cuesta mucho menos y que tiene excelentes prestaciones no solamente para representar fielmente mundos virtuales, sino también para retratar lo que vemos en el mundo que nos rodea gracias a sus cámaras.

Puedo recomendar este equipo tanto para generar contenido como para jugar. Siendo esta una reseña enfocada a videojuegos no puedo dejar de mencionar su pantalla de colores vivos, así como también la velocidad de su panel en algunos juegos. El tamaño que posee es justo, ya que en ningún momento me he sentido incómodo sosteniéndolo durante varias partidas. Así que hasta en ergonomía tiene un punto más a favor.

PUNTAJE: 9/10.

Pros:

Display que se puede ajustar hasta 120Hz.

Brillante pantalla AMOLED.

Excelente autonomía gracias a su batería y la carga rápida.



Contras:

Usar el modo de 120Hz drena rápidamente la batería. Recomiendo encenderlo solamente de ser necesario.

No cuenta con entrada para auriculares. Si cuentas con “auriculares gamers”, pues será hora de buscar unos con bluetooth.