Nintendo bloquea 1,300 videos en YouTube que tenían música de sus juegos

Nintendo eliminó recientemente más de 1,300 videos en el canal del youtuber GilvaSunner . Esta no es la primera vez que Nintendo emite reclamos de derechos de autor sobre el uso de la música en el canal del conocido usuario, que cuenta con casi 470 mil seguidores en la plataforma.

Foto: Captura de pantalla

No obstante, Nintendo finalmente ha podido eliminar muchos de los videos del canal. En respuesta a esto, GilvaSunner declaró que no monetiza los videos de los soundtracks de los juegos de Nintendo, y solo los publica en YouTube. Lamentablemente, en la actualidad no hay otra forma de escuchar las bandas sonoras de los títulos de Nintendo sin probar los juegos.