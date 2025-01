Twitch: Streamer huye tras descubrir que se incendiaba su casa

Esta vez, lamentablemente, le tocó a Radishboy, mientras estaba jugando Old School RuneScape. Durante su transmisión, el streamer se paró un momento cuándo se percató que algo no estaba bien en su casa, ya que empezó a sonar la alarma de incendios. Pasado unos minutos, regresó y dijo frente a la cámara que su casa estaba en llamas y no estaba bromeando.