NieR:Automata celebra sus 5 años anunciando un anime para TV

NieR:Automata celebró hoy su quinto aniversario con varias noticias en cuanto a colaboraciones y conciertos, pero el anuncio que terminó por despertar a su fanaticada fue el de la confirmación de un anime para TV . Esta revelación estuvo acompañada de la presentación de una web dedicada al proyecto animado en donde hasta se deja ver un pequeño adelanto que no muestra mucha animación que digamos.

Rumores con respecto al anime de NieR:Automata comenzaron a aparecer en Twitter a inicios de este mes y fueron recibidos con mucho escepticismo, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la que este título en particular cuenta su historia. Por lo pronto con este anuncio ya se tiene la atención de los fans del juego, entre los que quien firma esta nota se cuenta, así como de los fans de la animación japonesa en general.

Si bien por el momento no tenemos una fecha en concreto o con cuantos episodios contará, lo que sí sabemos es que Aniplex estará involucrado en la animación. Recordemos que Aniplex (propiedad de Sony) tiene varios estudios bajo su ala, entre los que contamos principalmente a A-1 Pictures (SAO, Oreimo, Fate/Apocrypha y más) y CloverWorks (My Dress-up Darling, Akebi-chan no serafuku y más). Lo más lógico es que A-1 Pictures se encargue de este proyecto, aunque nada está dicho aún.