Guardians of the Galaxy llegará a Xbox Game Pass

Arrancamos marzo con muy buenas noticias para Game Pass , el servicio de suscripción de Xbox / PC . Con un nuevo mes, llegan títulos para todos los gustos, y grata es nuestra sorpresa al encontrarnos con Guardians of the Galaxy como uno de los principales atractivos.

Guardians of the Galaxy es una experiencia de un solo jugador, prescindiendo completamente de otros elementos como multijugador, microtransacciones, entre otras alternativas. Tanto los desarrolladores como Square Enix apelaron a las tantas solicitudes del público de ofrecer un producto de Marvel que no busque ser un "juego como servicio".

Desde su estreno, el videojuego ha cosechado muy buenas críticas, además de haber ganado el premio a "Mejor Narrativa" en The Game Awards 2021. Guardians of the Galaxy no será el único título en llegar a Game Pass, te mostramos a continuación la lista de títulos que se incluirán a lo largo del mes de marzo: