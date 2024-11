PlayStation suspende venta de consolas y juegos en Rusia

La industria de los videojuegos continúa distanciándose de Rusia, y esta vez ha sido PlayStation quienes confirmaron a través de sus redes sociales el cese de operaciones dentro del país en solidaridad con Ucrania. Desde la semana pasada se venía especulando que Sony ya había tomado medidas restrictivas tras no haber estrenado Gran Turismo 7 en Rusia.

Foto: DIfusión

En su mensaje confirman que Sony Group Corporation estará destinando 2 millones de dólares a la United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) y a la organización internacional NGO, Save the Children para dar soporte a las víctimas de la tragedia en Ucrania. El país europeo continúa defendiendo distintos territorios no solo con la participación del ejército, varios civiles, incluyendo desarrolladores de videojuegos, se han unido a grupos que apoyan a las fuerzas armadas a combatir contra las tropas rusas.