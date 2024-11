Konami anuncia colección de juegos de las Tortugas Ninja

No tendremos aún un nuevo juego de las Tortugas Ninja, pero Konami sabe perfectamente que la nostalgia vende y por ello tendremos de regreso clásicos como Turtles in Time o Tournament Fighters. Sin olvidarnos de juegos que aparecieron en consolas portátiles como Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan o Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue.