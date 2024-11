Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza más de 20 millones de descargas

Foto: Difusión

Para celebrar este nuevo hito, Konami reveló que estará regalando 1.000 gemas a todos los que inicien sesión antes del 25 de abril. Por otro lado, se agregará una nueva historia al modo de un solo jugador llamado "The Fairies Who Paint the Weather". Actualmente, Yu-Gi-Oh! es de las pocas franquicias dentro de los videojuegos que todavía está siendo rentable. No hablamos de eFootball, ya que el videojuego tuvo uno de los peores lanzamientos en 2021.