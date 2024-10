Lo he probado y funciona: así podrás jugar GRATIS The King of Fighters 98' en tu PC sin instalar Apps con virus

Desde la llegada del Free Fire, Fortnite, PUBG, Call of Duty y Warzone los videojuegos para smartphones han ganado gran protagonismo, puesto que te ofrecen la posibilidad de jugar con decenas de personas en tiempo real, solo con una conexión a Internet.

The King of Fighters 98' es uno de los videojuegos de pelea más populares y fue uno de los títulos más jugados en los ARCADE o 'maquinitas'. Sin embargo, ahora podrás jugarlo totalmente GRATIS en tu PC, sin tener que instalar ningún programa extraño.

Por si no lo sabes, existen algunas páginas que te permiten ejecutar videojuegos desde su propio espacio web, por lo que solo necesitarás de tu teclado y tu habilidad para jugar al The King of Fighters 98'.