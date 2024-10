Plants vs. Zombies Fusión Edition: APK GRATIS del videojuego modificado para Android con todo desbloqueado

'Plantas vs. Zombies' fue lanzada en el año 2009 y desde esa fecha se convirtió en una de las franquicias más populares. PopCap Games es la responsable de este título y para alegría de miles de fanáticos se acaba de estrenar el nuevo MOD en el que podrás diseñar increíbles plantas con poderes especiales.

'Plantas vs. Zombies' FUSION Edition es una versión MODIFICADA en la que podrás mezclar o fusionar las plantas para ganar poderes. . Nuevamente, los feroces zombies legan dispuestos a todo, con tal de destruir el jardín del 'Loco Dave', por lo que deberás fusionar a tus aliados y así ganar las misiones.

Si quieres descargar el APK de este videojuego por la Play Store no podrás hacerlo, por lo que aquí te vamos a dejar la guía de instalación para obtenerlo GRATIS.

Lo primero que debes de saber es que 'Plantas vs. Zombies' FUSION Edition solo se podrá jugar en smartphones Android mediante APK. Aquí te dejamos el LINK directo y la guía para instalarlo en tu teléfono.

Si bien 'Plantas vs. Zombies' FUSION Edition no es oficial, existe una tercera entrega de PvZ, pero aún no está disponible en todos los países del mundo. ¡Atento a los anuncios de PocCap Games!