Geometry Dash APK v2.2.143: descarga GRATIS la última versión con todos los niveles desbloqueados

Si aún no lo sabías, Geometry Dash 2.2 ya está disponible e incorpora nuevos niveles con una dificultad considerablemente más alta. Si te cuesta superar estos desafiantes retos, esta versión modificada con todo desbloqueado es para ti. Lo mejor de todo es que es GRATIS y fácil de instalar. ¿Te animas?

Antes de iniciar la descarga, ten en cuenta que esta versión APK de Geometry Dash APK v2.2.143 desbloqueado es exclusiva para dispositivos Android, ya que iOS de Apple no permite utilizar ete tipo de archivos modificados. Aquí te dejamos los pasos para comenzar:

Recuerda que esta versión modificada no es oficial. Por lo tanto, existe el riesgo de que pierdas acceso a tu cuenta. Si no quieres sufrir ningún riesgo, te recomendamos bajar la versión oficial desde Play Store, eso sí, no tendrás los niveles desbloqueados.