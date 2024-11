¿Quién es Kamala Harris, la hija de inmigrantes que aspira a convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos?

Kamala Devi Harris nació en Oakland, California, el 20 de octubre de 1964. En la introducción de sus memorias de 2019, "The Truths We Hold" , Harris señaló que su nombre se pronuncia 'comma-la' como el signo de puntuación y que significa 'flor de loto' , en homenaje a un símbolo importante en la cultura india.

Harris es la primera mujer en asumir el cargo de vicepresidenta, así como la primera persona negra o asiático-estadounidense en ocupar este puesto.

En un debate muy concurrido durante las primarias presidenciales de ese año, Harris cuestionó el historial del entonces vicepresidente Biden, abordando su postura pasada sobre la lucha contra la segregación y el transporte escolar. Después del debate, Biden comentó a CNN: “Estaba preparado para que me atacaran. … Pero no estaba preparado para que alguien me atacara de la manera en que (Harris) lo hizo. Ella conocía a Beau, me conoce a mí”.