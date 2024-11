Mariah Carey en Navidad 2024: fechas, boletos y sedes en Estados Unidos

Cuando pensamos en Navidad , una de las primeras cosas que viene a la mente es la voz de Mariah Carey entonando su clásico "All I Want for Christmas Is You". Este año, la reina indiscutible de las fiestas vuelve con su esperado tour navideño en Estados Unidos . Si sueñas con vivir la magia de Navidad al ritmo de Mariah Carey en vivo , aquí tienes todo lo que necesitas saber para no perderte este espectacular evento.

Mira las fechas de presentaciones de Mariah Carey.

Mariah Carey no escatima cuando se trata de ofrecer un espectáculo inolvidable, especialmente durante la temporada navideña. La cantante incluye en su setlist todos sus éxitos navideños, desde el famoso "All I Want for Christmas Is You" hasta otros clásicos como "Silent Night" y "Christmas (Baby Please Come Home)". También es habitual que el escenario esté decorado con árboles de Navidad, luces y nieve artificial, creando una atmósfera mágica que transporta al público al espíritu festivo.