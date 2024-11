HOY, martes 5 de noviembre, millones de ciudadanos acudieron a las urnas en Estados Unidos para participar en las elecciones. La jornada electoral no solo es una oportunidad para ejercer el derecho al voto , sino que también coincide con un día de compras para muchos. En este contexto, surge la pregunta sobre el horario de atención de Walmart , una de las cadenas más populares del país. ¿Hubo atención? ¿Cuáles fueron sus horarios?

Conoce si Walmart atiende hoy por las elecciones en EE.UU.

En ese día de las elecciones, Walmart abrió a las 6:00 a.m. y cerrará a las 11:00 p.m. A pesar de que este evento no ha sido declarado feriado, la compañía aún no ha anunciado cambios en su operación. Por lo tanto, los clientes pueden planificar sus visitas con normalidad.