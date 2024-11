REQUISITOS de la Visa EB-3 que te permitirá TRABAJAR LEGALMENTE en Estados Unidos

Si eres un extranjero y quieres migrar a Estados Unidos no de manera temporal y buscas sacar ventaja gracias a una visa basada en el empleo porque consideras que puedes estar dentro de cualquiera de las tres subcategorías que las conforman: trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores ; entonces en esta nota de Líbero conocerás los requisitos y más sobre el proceso de inscripción para aplicar a la famosa visa de inmigración de tercera preferencia EB - 3 .

Ahora bien, en el caso de solicitar la visa EB-3 en la subcategoría de trabajadores no calificados, las ofertas laborales que se encuentran pueden ser de camareros, vendedores de tiendas, despachador de almacén, etc. Por lo que no se necesita demostrar una amplia formación o experiencia, ya que basta solo con cumplir con los requisitos laborales específicos. Y de acuerdo con el sitio web de USCIS, estos trabajos exigen menos de dos años de capacitación o experiencia.