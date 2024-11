Atención, inmigrantes en EEUU: ¿El número del Seguro Social puede ser reemplazado por el número ITIN?

Para los inmigrantes que residen en los Estados Unidos, entender las diferencias entre el Número de Seguro Social (SSN) y el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es fundamental. Muchos se preguntan si el ITIN, que se asigna a personas que no son elegibles para un SSN, puede servir como un posible reemplazo del mismo en ciertos trámites que se necesitan realizar . Por eso, es importante conocer las implicaciones legales y fiscales de ambos números para evitar confusiones a futuro.

Aunque tanto el SSN como el ITIN son utilizados para fines de aspecto fiscal, no son intercambiables en todos los aspectos. El SSN es importante para trabajar legalmente, acceder a beneficios de seguridad social y otros servicios, mientras que el ITIN está destinado a quienes necesitan cumplir con sus obligaciones fiscales, pero no pueden obtener un SSN.

En ese sentido, el número ITIN solo puede ser utilizado para fines tributarios y no garantiza los beneficios del gobierno estadounidense como asistencia alimentaria, vivienda, seguro social, guardería, ayuda para pagar facturas, etc.

Por otro lado, si aún no puedes regularizar tu estatus migratorio de manera legal y necesitas hacer uso de una tarjeta de crédito, puedes hacerlo gracias al número ITIN para demostrar tu identidad, ya que hay algunos bancos que lo permiten como Bank of America, American Express, Citi, Capital One, entre otros.