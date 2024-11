Uno de los requisitos clave es la homologación del dispositivo. Independientemente de su origen, el iPhone 16 debe estar homologado en México para funcionar correctamente. Si no es así, podrías enfrentar dificultades al intentar ingresar el dispositivo al país. En este artículo, te explicamos los pasos que debes seguir para garantizar que tu compra no cause inconvenientes.