"Ya me pagaron, mira, esto es lo que yo gano en una semana. Trabajo de lunes a domingo y descanso los sábados", señaló. Además, explicó que su jornada laboral se extiende de 9 a 3, enfatizando que su pago se basa en turnos y no en horas trabajadas. Esta declaración pone de relieve las condiciones laborales que enfrentan muchos empleados en el país.

La joven influencer, quien cuenta con 1,2 millones de seguidores , compartió su gratitud a través de un mensaje: "Lo mucho o poquito que sea, le doy gracias a Dios, porque con esto ya logré pagar mi deuda, ya no tengo deudas y gracias a Dios siempre amanezco con trabajo y no buscando trabajo".

La joven enfatizó que, aunque no asume todos los gastos, ya que su pareja la apoya, la situación económica sigue siendo complicada. "Con esto se me hubiera ido toda mi semana y me hubiera hecho falta más, así que no hay que dejarse engañar pensando que se gana mucho", añadió.