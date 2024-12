Atención, Estados Unidos: las deportaciones masivas de Donald Trump podrían afectar la industria de los restaurantes

A pesar de esta situación, Wall Street prevé que el discurso del presidente electo es un engaño, no una represión. Siendo así, asegura que no desarraigará a la mano de obra de los restaurantes, la cual está compuesta por inmigrantes. Al ser, la industria de los restaurantes, una de las áreas donde se encuentran más trabajadores ilegales, Wall Street supone que esta será una prueba para saber si Donald Trump cumple o no su promesa.