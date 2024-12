Estados Unidos: ¿Puedo recibir cupones de alimento SNAP si soy indocumentado?

La elegibilidad para el SNAP nunca se ha extendido a los no ciudadanos indocumentados. A lo largo de los años, los requisitos específicos para los no ciudadanos elegibles han cambiado considerablemente, volviéndose más complejos en algunos aspectos. La Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 restringe el acceso a los beneficios del SNAP a los ciudadanos estadounidenses y a algunos no ciudadanos con estatus legal en el país.