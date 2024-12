Estas son las 10 empresas que contratan más trabajadores con Visa H-2B en Estados Unidos

• Progressive Solutions LLC: Con 1,703 peticiones aprobadas, esta empresa con sede en Texas lidera la lista, ofreciendo soluciones en diversas industrias.

• ABC Professional Tree Services: Especializada en arboricultura, ha logrado 1,626 peticiones aprobadas.

• The Brickman Group LTD LLC: Ha obtenido 1,203 aprobaciones para sus servicios de jardinería y mantenimiento.

• Core Tech Construction Corp: Esta empresa de construcción en Virginia cuenta con 1,111 peticiones aprobadas.

• Rotolo Consultants Inc: Ubicada en Luisiana, esta empresa de paisajismo ha conseguido 1,097 aprobaciones.

• Strongwood Forestry Inc: Especializada en trabajos forestales, ha logrado 997 peticiones aprobadas.

• Brightview Landscape Services Inc: Ha recibido 962 peticiones aprobadas.

• Alpha Services LLC: Con 951 aprobaciones, ofrece servicios de mantenimiento y limpieza.

• Westward Seafoods Inc: Dedicada a la industria pesquera, ha conseguido 922 peticiones aprobadas.

• PHC Corporation: Con 1,772 peticiones aprobadas de visa H-2B.