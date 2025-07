Las redadas y operativos que está realizando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país no han parado. Los oficiales federales ingresan a audiencias, edificios gubernamentales, centros de trabajo y espacios públicos en busca de indocumentados para su deportación. Walmart no ha sido ajena y, por ello, recibió una sanción por no cumplir con ciertos requisitos relacionados con la contratación de empleados.

Sanciones a Walmart

Tras las investigaciones e inspecciones realizadas en 20 establecimientos de la compañía multinacional, el gobierno anunció la imposición de una multa de más de 24 millones de dólares. Este monto deberá pagarse debido a irregularidades en los formularios que certifican que los empleados están autorizados a trabajar en Estados Unidos. Aunque la administración de Donald Trump se ha enfocado en los permisos y el control migratorio, este caso se remonta a 2018.

Walmart es una empresa que tiene varios locales a lo largo de Estados Unidos y el mundo.

Ese año, el gobierno estadounidense inició la revisión de varios locales de la compañía, un proceso que se extendió hasta 2021. Tras el análisis, se detectaron más de 11,000 infracciones de documentación relacionadas con los formularios I-9 (Verificación de Elegibilidad de Empleo), que, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), funcionan como comprobantes de identidad y autorización de trabajo para los empleados contratados en el país.

Tras el fallo en contra emitido por un tribunal de Estados Unidos, es posible que el proceso de verificación de elegibilidad para conseguir empleo en el país se vuelva más estricto, aunque la compañía manifestó inicialmente que no está de acuerdo con la decisión judicial. Por ello, la empresa presentó sus descargos sobre esta orden a un medio local.

Walmart no esta de acuerdo con la sanción

Dentro de la documentación judicial, la asociación afirma que jamás fue acusada de contratar a personas sino un permiso legal, sino por ciertos errores técnicos en el preciso instante de rellenar los formularios. Los descargos para un medio de comunicación señalaron que no están conformes por la decisión tomada del juez y aseguró que "defenderá enérgicamente su posición frente a las acusaciones sobre el cumplimiento de las normas técnicas de registro que están en discusión".