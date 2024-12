¡ATENCIÓN inmigrante! Sigue estos pasos si no recibes la confirmación de USCIS tras enviar el formulario

¿Enviaste tu formulario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pero sigues sin recibir la confirmación de recepción? No te preocupes, a veces puede ocurrir retrasos e incluso confusiones en el proceso. Es por ello que es fundamental mantener la calma y revisas cuidadosamente los detalles de tu envío. Si después de un tiempo razonable no has recibido respuesta, a continuación te indicamos los pasos que puedes seguir para comprobar el estado de tu solicitud en USCIS.