ATENCIÓN al comprar en Walmart: estos productos cotidianos NO TIENEN DEVOLUCIÓN en ninguna de sus sucursales

¿Alguna vez has adquirido algo en Walmart USA solo para darte cuenta de que no cumplía con tus expectativas? Aunque la tienda tiene una política de devoluciones bastante comprensiva, hay ciertos productos que no pueden ser reembolsados ni cambiados, sin importar la razón. A continuación, te explicamos cuáles son esos artículos cotidianos que no entran en la política de devoluciones de Walmart en Estados Unidos.