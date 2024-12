MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: esta ciudad INICIARÍA LAS DEPORTACIONES masivas en 2025

Aunque el objetivo inicial se centrará en aquellos con historial delictivo, Trump ha dejado claro que las redadas se extenderán a otros sectores de la población, aunque aún no ha definido qué delitos serán motivo de deportación. Sin embargo, destacó que las acciones se ejecutarán con una interpretación estricta de las leyes de inmigración.

La administración de Donald Trump pondrá en primer plano la expulsión de inmigrantes sin documentos, dando mayor énfasis a aquellos que tengan un historial criminal. Imagen: Univisión.

En cuanto al impacto en las familias, Trump ha manifestado que no busca separar a los miembros de las familias, pero ha indicado que, en los casos de estatus migratorio mixto, donde algunos son ciudadanos y otros no, las familias deberán decidir si permanecen separadas o dejan el país en conjunto. Esto remite a su política de "tolerancia cero" de su primer mandato, que resultó en la separación de familias en la frontera. Sin embargo, Trump ha aclarado que no planea restablecer esa medida. Ante el riesgo de separación, las familias en situación vulnerable deberían prepararse con documentos importantes y estar informadas sobre sus derechos legales.