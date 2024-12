Los solicitantes que buscan ajustar su estatus migratorio deben someterse a un examen médico de inmigración, cumplir con las vacunas exigidas y presentar un Formulario I-693, el cual debe estar debidamente completado y firmado por un médico civil. Este procedimiento es esencial para demostrar que no existen condiciones médicas que puedan resultar en inadmisibilidad por razones de salud.

USCIS pedirá el REPORTE médico y de vacunas para obtener la Green Card.

Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) enfatiza que, si se requiere la presentación del Formulario I-693 o de un Formulario I-693 parcial, como el Registro de Vacunación, estos deben ser entregados junto con el Formulario I-485. De no hacerlo, existe el riesgo de que se rechace la solicitud del Formulario I-485 .

Sin embargo, hay excepciones; por ejemplo, los no inmigrantes generalmente no requieren este examen a menos que surja una preocupación específica. Incluso si un solicitante no está expuesto a motivos de inadmisibilidad relacionados con la salud, un funcionario de inmigración puede solicitar un examen médico si hay indicios de un posible problema de salud pública.