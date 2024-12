¡Atención, inmigrante! Estas son las diferencias entre una Green Card y una Visa Americana: la tercera te sorprenderá

¿Alguna vez has soñado con vivir en Estados Unidos ? Para millones de personas, este sueño comienza con un gran paso: conseguir la Green Card , esa preciada tarjeta que te otorga el estatus de residente permanente . Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado.

¿Sabías que obtener la Green Card no es el final del camino? Muchos, al alcanzar esta meta, deciden dar el siguiente salto y optar por la Visa americana , un nivel de privilegios que va mucho más allá de la residencia. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es vital conocer las diferencias clave entre una Visa Americana y una Green Card . Conoce aquí cuáles son.

Por otro lado, la Visa Americana solo puede ser adquirida de forma directa si una persona es hijo de al menos un ciudadano estadounidense, lo que se denomina ciudadanía por nacimiento . En los casos en los que no existe vínculo familiar directo, un residente permanente puede solicitar la ciudadanía tras cumplir con ciertos requisitos.

Estos incluyen haber vivido en el país como residente permanente durante al menos 5 años (o 3 años si está casado con un ciudadano estadounidense) y haber demostrado un buen carácter moral, entre otros criterios. Por lo tanto, obtener la ciudadanía estadounidense no es automático para quienes tienen la Green Card ; requiere de un proceso adicional que implica residir en el país durante un tiempo determinado y cumplir con otros requisitos.

En contraste, la ciudadanía estadounidense es permanente. Una vez que una persona se convierte en ciudadano, no necesitará renovar su estatus. La ciudadanía no tiene una fecha de vencimiento, por lo que no hay que preocuparse por hacer trámites adicionales para mantener el estatus de ciudadano.