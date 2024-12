ALERTA en Estados Unidos: Donald Trump planea solicitar la PENA DE MUERTE para un grupo de inmigrantes

Es un misterio de qué manera Trump podría expandir el uso de la pena de muerte, tal como lo prometió durante su campaña. Imagen: Truth Social.

A pesar de que Donald Trump no ha detallado cómo ampliaría la aplicación de la pena de muerte , no tendría el poder de anular las conmutaciones de sentencia otorgadas por Biden. Al asumir la presidencia, las decisiones de clemencia tomadas por Biden se mantendrán intactas e inalterables, aunque el Departamento de Justicia bajo la nueva administración podría retomar la implementación de la pena capital en casos recientes.

El magnate republicano expresó su incredulidad: "Cuando conozcan los crímenes de estos individuos, no podrán creer que esto haya sucedido. No tiene sentido. Las familias y amigos de las víctimas están aún más devastados. ¡No pueden creer que esto esté pasando!", añadió.

Por su parte, Biden subrayó: "No se equivoquen: condeno a estos asesinos, siento profundamente por las víctimas y me duele que tantas familias hayan sufrido pérdidas incalculables e irreparables". No obstante, agregó: "Siguiendo mi conciencia y mi experiencia, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin a la pena de muerte a nivel federal".