Trabajadora de Target le salvó la vida a cliente de manera insólita: esta es la INCREÍBLE historia

Una de las preocupaciones crecientes en la sociedad moderna es la seguridad de las mujeres. Cada día, las noticias nos presentan constantes informaciones de mujeres acosadas o agredidas en lugares públicos. Estos lugares incluyen centros comerciales y las tiendas de conveniencia cubiertos con cámaras de seguridad que no tienen a ayudar mucho en situaciones peligrosas.

Tras liquidar su compra y cobrar su pago , el personal deTarget le informó a Sotom que no podía irse aún.Sotom pensó que posiblemente la habían detenido porque sospechaban que estaba robando en la tienda. La mujer estaba perdiendo la paciencia y se preguntaba de qué se trataba todo el asunto. "Recuerdo que agarré mi recibo y lo sostuve en alto porque sé que esa pequeña cámara allí arriba puede leer la letra más pequeña", recordó Sotom.

"Lamento no haberlo descubierto antes, lo habría echado", se disculpó la trabajadora de seguridad, según Sotom. Luego, la trabajadora de seguridad le aseguró a Sotom que el hombre problemático ya no estaba en la tienda y que ya no le causaba ningún daño. La trabajadora de seguridad incluso acompañó a Sotom hasta su coche.