Donald Trump y su IMPACTANTE PEDIDO a la CIA tras atentado en Nueva Orleans durante Año Nuevo

Por otro lado, Trump también fue crítico con las funciones desempeñadas por el Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales tanto estatales como locales por no haber cumplido respectivamente con su trabajo y no proteger a los ciudadanos estadounidenses. Ante esto, la Oficina Federal de Investigación (FBI) dio a conocer que lo ocurrido en Nueva Orleans y el ataque en una de las propiedades de Trump no guardan relación alguna.