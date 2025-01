Estados Unidos y su FUERTE acusación contra China que sorprende en este 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que China habría intentado acceder a algunas de sus estaciones de trabajo y documentos no clasificados de su sistema sin previo consentimiento. Esto según un comunicado hacia el Congreso de EE. UU., calificándolo de un incidente grave de infiltración . En ese sentido, conoce más los detalles sobre la noticia y cuál fue la respuesta del gobierno chino ante tal acusación.

Además, como se sabe, actualmente la relación bilateral entre las dos potencias mundiales, China y EE. UU., se encuentra caracterizada por haber pasado diversas tensiones en áreas como comercio, seguridad, tecnología, etc.

Ante lo mencionado anteriormente, China negó haberse infiltrado en el sistema del Departamento del Tesoro de EE. UU., acusando al gobierno liderado por Joe Biden de difundir información falsa en su contra. Precisamente, la Cancillería del país asiático señaló que está en contra de los ciberataques de manera en general y que no han vulnerado las instalaciones digitales de la entidad, alegando que buscan dañar al país liderado por Xi Jinping.

Aunque no se ha referido precisamente sobre China, Donald Trump, ha señalado establecer para este 2025 aranceles del 25 % a productos de México y Canadá. Sin embargo, durante su pasado primer mandato en 2017, de acuerdo con The New York Times, China habría evitado pagar los aranceles del republicano en industrias de bicicletas.