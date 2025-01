Esta es la tienda que cerró en Seattle tras la nueva ley de salario mínimo

Una popular tienda de waffles en West Seattle tuvo que cerrar sus puertas luego de que la nueva ley de salario mínimo de la ciudad entrara en vigencia el día de Año Nuevo , aumentando el salario por hora a $20.76 . Bebop Waffle Shop , fundada por una ex residente de la ciudad de Nueva York hace más de una década tuvo que cerrar definitivamente el pasado lunes 31 de diciembre. "He llorado todos los días", dijo Corina Luckenbach, propietaria de la tienda de gofres, a Fox 13 TV.

“Esto ya no tendrá sentido desde el punto de vista financiero, porque, solo para mí, el aumento me costaría 32.000 dólares más al año”, dijo Luckenbach. La dueña, quien bautizó el café con el nombre de su difunto perro salchicha, mencionó que si bien en teoría apoya que los trabajadores ganen un salario mínimo más alto, en la práctica no ha podido seguir el ritmo del cambio.