TikTok cada vez más cerca de quedar prohibido en EE.UU., pero no desaparecerá de tu dispositivo móvil

Existen muchas dudas sobre cómo se implementaría la prohibición en la práctica, ya que no hay precedentes de que el Gobierno de EE.UU. haya bloqueado una gran plataforma de redes sociales. Además, aún no está claro cómo planea el Gobierno llevar a cabo esta acción.

La prohibición de TikTok es inminente, pero tu app no desaparecerá tan fácilmente.

Esto significaría que los nuevos usuarios no podrían descargar la aplicación . Los usuarios actuales en EE.UU. seguirían pudiendo usarla, pero no podrían actualizarla a través de las tiendas de aplicaciones, lo que impediría que la empresa solucione errores o problemas de seguridad. Estos fallos podrían acumularse y eventualmente dificultar o incluso imposibilitar el uso de la app.

Aunque la prohibición entre en vigor, no necesariamente será permanente. ByteDance aún tendría la opción de vender la plataforma a un propietario no chino para restablecer el acceso de los usuarios estadounidenses.

Los expertos legales también han sugerido que Trump podría optar por no hacer cumplir la ley, indicando a Apple y Google que no enfrentarán multas por seguir hospedando la aplicación en sus plataformas.

"Me preocupa un poco que se sugiera que el presidente electo, o cualquier otra persona, no haría cumplir la ley, cuando una legislación está en vigor y prohíbe cierta acción. No creo que una empresa decida desobedecer la aplicación de cualquier garantía, a menos que haya un cambio en la ley. Lo que haga el nuevo presidente no cambia esta realidad para estas empresas", expresó la jueza Sonia Sotomayor durante la audiencia.