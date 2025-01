DeSantis reveló que Donald Trump minimizó el problema de la inflación tras su victoria como presidente de Estados Unidos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis , realizó una fuerte revelación de lo que le dijo Donald Trump sobre la razón por la que fue elegido presidente de Estados Unidos. Esto mientras jugaban ambos al golf. Además, como se sabe la relación entre ambos mandatarios no ha sido muy buena en los últimos años; sin embargo, ahora es todo lo contrario ya que Santis apoyará en las deportaciones masivas de Trump, convirtiéndose en un aliado clave.

El líder de Florida relató que durante una ronda de golf con Donald Trump, este le expresó que habría ganado las elecciones presidenciales de EE. UU. no precisamente por el problema de la inflación económica en el país, sino por el tema de la inmigración ilegal. "Me dijo... Escucha, sé que la inflación es un gran problema, pero… la razón número uno por la que fui elegido fue por la inmigración y el problema fronterizo", contó DeSantis mediante una entrevista en el programa The Dana Show.