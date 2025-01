¡Cuidado, inmigrante en Estados Unidos! Esto debes tener en cuenta sobre ICE en caso de deportaciones

Las redadas de inmigración , parte de las drásticas políticas migratorias de Donald Trump , no habían llegado a concretarse hasta el martes 22 de enero en la noche. Poco después de que el mandatario firmara las órdenes ejecutivas ligadas a la seguridad fronteriza durante su primer día como jefe de Estado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) puso cartas sobre la mesa, sentando las bases para nuevas medidas de inmigración . En esta nota te contamos qué tener en cuenta sobre estas operaciones.

Cabe mencionar que, en caso de que no se cuente con el permiso mencionado, la policía de ICE tendrá que permanecer afuera de la propiedad y no podrá insistir ni usar argumentos persuasivos. A su vez, abrirles la puerta no significa que los inmigrantes les brindan la autorización de ingresar.