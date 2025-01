Sean 'Diddy' Combs contra las cuerdas: nuevas acusaciones perjudican al productor mientras espera juicio en la cárcel

En un reciente comunicado, se reveló que el documental 'The Fall of Diddy de Investigation Discovery' presenta detalles inéditos sobre el rapero encarcelado. En la producción, 15 ex colegas, empleados y presuntas víctimas de Combs han ofrecido sus testimonios. Una de las mujeres que aseguró haber sido su exnovia relató un incidente ocurrido en 2019, cuando ambos estaban en un yate en las Bahamas.