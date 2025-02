Trump gasta ENORMES cantidades de dinero en viajes de golf: así reaccionaron sus partidarios cuando se enteraron

Según el medio de comunicación The Mirror US , los entusiastas de Donald Trump se reunieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora de esta semana, que tuvo lugar en el Hotel y Centro de Convenciones Gaylord . Durante el evento, figuras prominentes subieron al escenario para respaldar las políticas del republicano .

The Mirror US comenta que la revelación de que los gastos por los viajes de golf de Trump ascendían a 10,7 millones de dólares trajo diversos tipos de reacciones. En algunos partidarios, por ejemplo, apenas causó sorpresa entre los asistentes, justificando la cifra mencionando que los costos de seguridad eran altos, sin importar lo que hiciera el presidente.

Otros creyeron que los costos serían nulos al ser campos de golf de Trump. No obstante, poco después racionalizaron que tal gasto era parte de la vida presidencial. Sin embargo, hubo dudas. Algunos no creían en la cifra y otros, aunque no tenían idea del costo, asumieron que no sería mucho debido a que Trump es dueño de los campos de golf.