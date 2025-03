Manifestantes arremeten contra ICE por arrestar una madre que cuidaba a su hija enferma de cáncer en California

California es escenario de un contexto de terror, incertidumbre e indignación. En una redada migratoria efectuada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), Yolanda Magallón Pérez , una madre inmigrante que cuidaba de su hija enferma de cáncer , fue arrestada pese a no ser el objetivo principal de la organización migratoria .

Según El País , y tras confirmación de ICE , la detención de Magallón fue un efecto colateral . Pese a no ser el objetivo principal de la redada migratoria, fue arrestada como consecuencia de las agresivas medidas políticas establecidas por Donald Trump durante su segundo gobierno en Estados Unidos , lo que ha generado tensión en la comunidad, defendiendo a la agraviada. En esta nota te comentamos todos los pormenores de este trágico acontecimiento.

Con base en lo comentado por El País, al no contar con su madre y hermano, quien también fue detenido por ICE por su historial delictivo, Xitlali queda sin un apoyo económico crucial . Siendo así, ante esta situación, la familia recibió ayuda de la oficina de Karen Bass , la alcaldesa de Los Ángeles . Por su parte, se ha realizado una petición de asistencia financiera para poder enfrentarse adecuadamente a la batalla legal en favor de Yolanda .

"Con ellos en riesgo de ser deportados, mi salud corre un gran peligro. Pido ayuda a la comunidad para poder pagar un abogado", dijo Xitlali en comunicación con la prensa, cuyo cáncer de huesos comenzó a extenderse hace un año y, tras los efectos de la enfermedad y la quimioterapia, está confinada a una silla de ruedas. "No puedo caminar ni ir al baño sola. No he comido bien. Lo único que pienso es en qué va a pasar con ella [Yolanda]".