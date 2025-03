¿Puedes ser deportado de Estados Unidos si eres detenido por ICE? Esto se sabe al respecto

Business Standard , con la confirmación del abogado de inmigración Abhisha Parikh , explica que una detención de ICE no necesariamente conlleva a una deportación. "Aún tienes derechos y opciones legales. Algunas personas califican para la fianza, mientras que otras pueden ser elegibles para asilo, cancelación de deportación o ajuste de estatus", comunicó el especialista en una publicación en redes sociales.

No obstante, es indispensable tomar en cuenta que el paradigma es diferente si un inmigrante se enfrenta a una orden de deportación . En este caso, la expulsión puede llegar a ocurrir. Sin embargo, de ser la primera vez que se tiene un proceso de este tipo, la persona tiene derecho a presentar su situación ante un juez.

Si no cuentas con una orden de deportación, puedes apelar a tus derechos como inmigrante frente a un juez de inmigración tras ser detenido por ICE.

Según las pautas brindadas por la Clínica de Asistencia Legal del Norte de los Suburbios , esto depende de diversos factores. En primera instancia, en caso de que un inmigrante sea detenido por primera ve z, y si no se encuentra en un proceso de inmigración, ICE emitirá una Notificación de comparecencia ( NTA ) ante un juez de inmigración . De este modo, los detenidos podrán solicitar asistencia legal y pedir la liberación bajo fianza.

A expensas de este beneficio, el contexto no es factible en personas que no pueden demostrar que tienen al menos dos años de residencia. En este caso, no pasan por una audiencia judicial, siendo deportadas sin más.