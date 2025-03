Donald Trump estalla contra los medios de comunicación que hablan sobre él: "Lo que hacen es ilegal"

Según Mediaíta, durante su intervención, Trump no dudó en señalar a varias cadenas de noticias, entre ellas CNN, MSDNC, The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, ABC, CBS y NBC, acusándolas de difundir información falsa sobre él. Según el mandatario, estos medios "publican un 97,6 % de noticias erróneas" en su contra, funcionando como una herramienta de ataque de la oposición.