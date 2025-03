Venezolanos y cubanos con Green Card enfrentan peligro de no reingresar a EE. UU., según expertos

El gobierno de Donald Trump estaría preparando nuevas restricciones de viaje que afectarían a ciudadanos de al menos 43 países, de acuerdo con un informe de 'The New York Times'. Entre las naciones que podrían enfrentar mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos destacan Cuba y Venezuela , clasificadas en la denominada "lista roja".

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, abogados de inmigración advierten que incluso los residentes permanentes de estos países podrían encontrar obstáculos para regresar a EE. UU. si viajan al extranjero después del sábado 22 de marzo.

Según 'The New York Times', la lista de restricciones estaría dividida en tres niveles: roja, naranja y amarilla, siendo la primera la más estricta. La inclusión de Cuba y Venezuela en esta categoría indicaría prohibiciones totales o limitaciones severas para viajar a EE. UU. A diferencia de la orden de 2017, en la que los residentes permanentes estaban exentos, en esta ocasión no está claro si recibirán el mismo trato.