BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: ¿qué pasa si NO APRUEBAS el examen de naturalización? USCIS brinda esta opción

Para muchos inmigrantes en Estados Unidos , el examen de naturalización representa un desafío importante en su camino hacia la ciudadanía. Sin embargo, si no logras aprobar la prueba, no todo está perdido . Obtener la ciudadanía americana es un hito crucial que marca el fin de un largo proceso de regularización legal en el país .

Aunque el examen puede ser complejo, si no alcanzas el resultado esperado en tu primer intento, no debes perder la esperanza. A continuación, te detallamos los pasos a seguir en caso de no aprobar el examen de naturalización, así como las opciones disponibles si tu solicitud es rechazada.