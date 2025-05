¡Cuidado, inmigrante! Esto ocurrirá si ingresas a Estados Unidos con visas fraudulentas, según el gobierno de Trump

Estados Unidos continúa en contra de la inmigración ilegal, por lo que comunica que quienes abusen del sistema de visas, utilizando documentos fraudulentos, podrían ser inhabilitados permanentemente para ingresar al país luego de ser deportados. También enfrentarán un proceso legal bajo las leyes locales y federales estadounidenses.

"La decisión es clara: no emprendan el peligroso viaje. No se arriesguen. No infrinjan la ley estadounidense", comunicó el gobierno de Donald Trump en su sitio web oficial. En medio de un panorama que establece penas claras en caso de que se comentan estos errores, ¿qué más dijo al respecto? En esta nota te comentamos.

¿Qué más comunicó el gobierno de Donald Trump a los inmigrantes ilegales?

La administración de Donald Trump dio a conocer que Estados Unidos está protegiendo la integridad de las fronteras. Siendo así, investigas, arresta y proceso a todo aquel que intente ingresar al país norteamericano con visas fraudulentas o pasaportes ilegales. "Algunas personas creen que pueden ingresar a Estados Unidos sin sufrir consecuencias. Esto no es cierto", señaló.

"Demasiados inmigrantes descubren por las malas que el viaje hacia la inmigración ilegal pone en riesgo la seguridad y la vida de todos", continuó el gobierno de Donald Trump en el comunicado de su sitio web, titulado 'Haciendo que Estados Unidos sea más seguro: Poniendo fin a la inmigración ilegal'.

Asimismo, argumentaron que, en medio de la travesía ilegal hacia el país norteamericano, muchas organizaciones criminales, cárteles y traficantes se pueden aprovechar de los inmigrantes ilegales. Por consecuencia, terminan en un contexto plagado de violencia, extorsiones y agresiones.

También se dio a conocer que la inmigración ilegal es una carga financiera para las familias, quienes se endeudan para pagar a los secuestradores. "Al final, los inmigrantes ilegales acaban siendo deportados con solo deudas".

¿Qué organizaciones colaboran con el gobierno de Trump para frenar la inmigración ilegal?

El gobierno de Estados Unidos colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para hacer cumplir las leyes migratorias y evitar la inmigración ilegal. A su vez, se relaciona estrechamente con países del hemisferio occidental y de todo el mundo para deportar a inmigrantes indocumentados.

"El aumento de las medidas de control por parte de las fuerzas del orden estadounidenses y de nuestros socios en la región dificulta más que nunca el acceso y la entrada ilegal a Estados Unidos", informó la administración.

