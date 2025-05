Insólito. Hace unas horas, un grupo de inmigrantes chilenos fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una operación en un club nocturno de Colorado Springs, señalado por operar de manera ilegal y ser un punto de encuentro para las organizaciones criminales Tren de Aragua y MS-13, según informaron las autoridades.

Entre los detenidos, se encontraba Natalia Gallardo Parra, una joven de 26 años, oriunda de Algarrobo, que se encontraba en medio de la celebración, donde la situación se volvió caótica debido al uso de gas pimienta, agresiones y amenazas con armas. La mujer denunció detención irregular y malos tratos por parte de las autoridades, al igual que sus compatriotas. AQUÍ los detalles.

Denuncian detención irregular de latinos durante reciente operativo en EE. UU.

El domingo 27 de abril, tres ciudadanos chilenos de la Región de Valparaíso fueron arrestados en un club de Colorado Springs durante un operativo del ICE.

Los detenidos, Natalia Gallardo (26), Carolina Zamorano (46) y Rubén Montenegro (44), fueron trasladados a un centro de custodia tras ser sometidos a un procedimiento que, según denuncias, incluyó amenazas y maltratos físicos, tal como informó 'SoySanAntonio', 'TB' y otros medios.

Por su parte, Natalia, en una llamada a su familia, relató que los agentes de ICE les advirtieron que no saldrían con vida si no obedecían sus órdenes. "Yo solo quería volver a mi casa, no tengo antecedentes, no hice nada malo", señaló la joven. Su padre, David Gallardo, también denunció en un medio chileno que su hija y sus amigos sufrieron abusos durante la intervención.

Según su testimonio, la noche anterior habían asistido a una fiesta normal, pero se encontraron con un operativo violento en la madrugada y tuvieron el peor trato con ella. "La sacaron con gas pimienta, reventaron el local, los apuntaron con armas… la han tratado pésimo, como si fuera una criminal", denunció.

Asimismo, Gallardo criticó la naturaleza de la redada, que se justificó como una acción contra el Tren de Aragua, un argumento que consideró engañoso. "Fui al local donde detuvieron a mi hija y tenían un guardia armado, cobraban entrada, pedían identificación. No era un local clandestino y ahí mismo, sin aviso, los arrestaron", sentenció totalmente molesto.

Intervención forma parte de las operaciones de la DEA y demás contra ilegales

Esta intervención en Colorado, que resultó en más de 100 arrestos, forma parte de las estrictas operaciones de la DEA y otras agencias que buscan desmantelar clubes nocturnos que, supuestamente, funcionan como lugares de trabajo para inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Según información de un representante de la Dea, en el interior del club se encontraba un grupo de doce militares en servicio activo. Algunos de ellos se comportaban como clientes, mientras que otros cumplían funciones de seguridad.