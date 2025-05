Donald Trump podría iniciar las deportaciones a Libia: ¿qué inmigrantes serían los más afectados?

La administración de Donald Trump generó una nueva ola de críticas al intentar expandir su polémico programa de deportaciones, revelándose que algunos inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos serían enviados a Libia, un país conocido por sus violaciones a los derechos humanos.

Entre las personas afectadas se encuentran inmigrantes de Vietnam, Laos, Filipinas y México, todos ellos sin vínculos con Libia. La situación provocó preocupación entre defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales y hasta el propio gobierno libio.

¿Existe la posibilidad de que Donald Trump deporte inmigrantes a Libia?

Según informes de agencias como Reuters y Associated Press, el gobierno de Trump planeaba utilizar un vuelo militar —posiblemente un C-17— para deportar a personas no libias hacia ese país africano el 7 de mayo. Uno de los casos citados es el de Valentín Yah, un mexicano detenido en Texas cuya familia denuncia que fue presionado para aceptar su deportación a Libia, a pesar de haber solicitado regresar a México.

La administración no ha aclarado cuántas personas estarían involucradas ni ha justificado legalmente la posibilidad de enviar migrantes a países con los que no tienen relación. Un juez federal, Brian Murphy, reafirmó que estas acciones violarían órdenes judiciales y sostuvo que el gobierno no puede evadir estas restricciones delegando las deportaciones al Pentágono. También se reveló que algunos detenidos fueron presionados con tácticas coercitivas para firmar documentos que autorizaban su traslado.

¿Cómo respondió Libia ante las supuestas deportaciones migratorias?

Ante estos intentos, Libia respondió con firmeza. Tanto el gobierno reconocido por la ONU en Trípoli como el Ejército Nacional Libio rechazaron cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados. El Ejército libio advirtió que no permitiría la entrada de estos migrantes bajo ninguna circunstancia, mientras que el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah aclaró que no existía coordinación ni autorización para tales acciones.

A pesar de estas declaraciones, el Departamento de Estado estadounidense no hizo comentarios, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo no poder confirmar los reportes. El rechazo libio se suma a la preocupación general sobre los derechos humanos en ese país, donde organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos en los centros de detención.