Raúl Ruidíaz calienta el Alianza Lima vs. Atlético Grau con potente mensaje: "No sé si..."

Uno de los partidos que causará mayor expectativa en la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 será el que protagonicen Alianza Lima vs. Atlético Grau en el Estadio Nacional hoy, sábado 10 de mayo. El duelo traerá mucha "pica", sobre todo porque en el 'Patrimonio de Piura' juega una figura identificada con Universitario como Raúl Ruidíaz, quien comenzó a calentar el encuentro con sus declaraciones.

El potente mensaje de Raúl Ruidíaz sobre Alianza Lima previo al partido ante Atlético Grau

La 'Pulga', hincha confeso del cuadro crema, fue entrevistado por L1 MAX con respecto al duelo frente a los dirigidos por Néstor Gorosito y dejó un picante comentario sobre los aficionados blanquiazules, asegurando que no cree que llenarán el 'Coloso de José Díaz' esta noche, como lo haría la fanaticada merengue.

"Lo que tansmite hoy en día la 'U' es increíble. Ni Alianza lo hace. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos jugado de local, y hubiésemos estado en el Nacional, creo que Universitario llenaba el estadio. No sé si Alianza vaya a llenarlo el día sábado", declaró el experimentado delantero en el programa emitido por L1 MAX.

Video: L1 MAX

Raúl Ruidíaz buscará ganarle y anotarle a Alianza Lima

Este será un compromiso muy especial para el atacante de 34 años, pues medirá fuerzas contra el clásico rival del equipo de sus amores. Por esa razón, mencionó que está muy enfocado en dos cosas: anotarle un gol y ganarle a los 'Íntimos' para que el conjunto piurano siga subiendo posiciones en la tabla de posiciones.

"Yo soy muy hincha de la 'U'. Llegué a los 8 años a Universitario y lo primero que te dicen es que tienes que ganarle a Alianza. En mi cabeza está eso, y no me importa si juego en otro equipo, tengo que vencerlos y anotarles. Me encantaría marcarles. No me importa si ayudamos a la 'U' o no, nosotros necesitamos ganar y sumar de a tres", agregó.

Raúl Ruidíaz ya sabe lo que es anotarle a Alianza Lima y será titular para intentarlo con Atlético Grau

En su larga trayectoria en el fútbol peruano, Raúl Ruidíaz se ha enfrentado muchas veces a nivel profesional a Alianza Lima, conjunto al cual ya le marcó dos goles, ambos con camiseta de Universitario en 2014 y 2016. Ahora, con camiseta de Atlético Grau intentará volver a hacerlo y tendrá la oportunidad de intentarlo desde el arranque, porque será titular en el once que presente el DT Ángel Comizzo para el encuentro.