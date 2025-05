Raúl Ruidíaz volvió a ser consultado sobre Universitario y dejó firme respuesta: "Capitulo..."

Mientras Universitario de Deportes se debate entre si necesita o no un goleador neto, Raúl Ruidíaz disfruta de su momento en Atlético Grau de Piura. A la U le hace falta gol, pues jugadores como Diego Churín hasta el mismo Alex Valera, no han marcado la diferencia esta presente temporada. No obstante, los hinchas siguen pensando en que algún día "la pulga" volverá a la crema.

Raúl Ruidiaz ve como capítulo cerrado el regreso a Universitario

Ante eso, Ruidíaz fue entrevistado por el medio L1MAX y dejó muy en claro que para él volver a la U es un capitulo cerrado. Además de estar contenta en Grau. Esto, a pesar de que en las redes sociales piden su regreso constantemente ante la falta de gol que padece hoy en día la escuadra merengue.

"Yo no veo las redes sociales. Por ahí me rebota algo, pero para mí lo de la 'U' ya está cerrado. Estoy feliz en Grau y en Piura. Lo de la U no se dio y ya está, ya pasó eso"

Raúl Ruidíaz dio su sentir sobre el empate de Universitario ante Independiente del Valle

Además, en otra parte de la conversación también le preguntaron cómo se siente por el empate de Universitario ante IDV, pues el resultado lo complica pensando en la clasificación a los octavos de final. "Como hincha de la 'U', quería que gane, pero todavía quedan dos partidos para que saquen buenos resultados y se clasifiquen a octavos", dijo el delantero.

Universitario vs Independiente del Valle por la fecha 04 de la Copa Libertadores

El Club Universitario de Deportes no logró superar a Independiente del Valle en el partido correspondiente a la fecha 04 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, finalizando con un empate 1 a 1. El gol para los cremas fue anotado por José Carabalí a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que para Independiente del Valle su goleador fue Claudio Spinelli.