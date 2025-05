Muy pocas personas se dan cuenta de que, incluso llevando una dieta saludable, algunos alimentos que guardan en sus refrigeradores pueden contener niveles preocupantes de contaminantes.

Un estudio realizado por Consumer Reports en 2024 analizó datos sobre brotes bacterianos y retiradas masivas de productos, recopilados por la Food and Drug Administration (FDA), el United States Department of Agriculture (USDA) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), y destacó cuáles son los 10 alimentos con mayor riesgo para la salud en Estados Unidos, mostrando una realidad preocupante en cuanto a la seguridad alimentaria dentro de los hogares.

Estos son los 10 alimentos más contaminados que podrías tener en tu refrigerador

El informe de Consumer Reports de abril de 2025 indicó que estos alimentos provocaron miles de intoxicaciones en al menos 30 estados, representando un riesgo particular para personas con sistemas inmunitarios débiles, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Carnes frías: Un brote de listeria vinculado a carnes frías de la marca Boar's Head causó varias muertes y hospitalizaciones, lo que llevó a retirar millones de libras de embutidos. El riesgo aumenta por la manipulación después de cocinarlas. Pepinos: Más de 660 personas se enfermaron con salmonela relacionada con pepinos, tanto enteros como cortados, contaminados por agua y suelo no tratados. Se recomienda evitar vegetales dañados y lavarlos bien. Leche y quesos sin pasteurizar: Los lácteos crudos han provocado cientos de infecciones por bacterias como E. coli y Salmonella, incluso con regulaciones que exigen maduración prolongada. Algunas granjas han sido sancionadas. Quesos blandos (cotija, fresco): Estos quesos, por su textura y humedad, facilitaron un brote de listeria que afectó a varios estados, especialmente a adultos mayores y embarazadas. Se retiraron productos tras confirmarse el problema. Huevos: Un brote de salmonela asociado a huevos de ciertas granjas causó enfermedades y hospitalizaciones en varios estados. Se recomienda evitar huevos con cáscara rota y cocinarlos bien. Cebollas: Un brote de E. coli vinculado a cebollas crudas usadas en hamburguesas llevó a retirar cebollas amarillas de un proveedor específico, tras causar casos graves e incluso una muerte. Verduras de hoja verde: Espinaca y mezclas de lechugas estuvieron detrás de brotes de E. coli con muchas personas afectadas, debido a su consumo frecuente y gran distribución. Zanahorias orgánicas: Zanahorias envasadas de una granja orgánica fueron retiradas por un brote de E. coli, causado probablemente por contaminación con agua o suelo no tratado. Albahaca orgánica: Paquetes de albahaca orgánica fueron retirados tras detectarse infecciones por salmonela en varios estados. Es importante lavar bien estas hierbas y mantenerlas refrigeradas. Carnes cocidas contaminadas post-procesamiento: Se retiraron carnes cocidas contaminadas con listeria debido a contaminación cruzada tras cocinarse. No hubo casos reportados, pero se insiste en refrigerar adecuadamente los alimentos cocidos.

¿Cuáles son las consecuencias de consumir alimentos contaminados?

El consumo de alimentos contaminados, llamado intoxicación alimentaria o enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), puede causar desde síntomas leves hasta problemas graves de salud e incluso la muerte, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Dolores fuertes en el abdomen.

Diarrea, que puede ser líquida o, en casos graves, contener sangre o pus.

Náuseas y vómitos, que suelen ser los primeros signos.

Dolor de cabeza.

Fiebre y escalofríos.

Deshidratación, una complicación frecuente y peligrosa causada por la pérdida de líquidos debido a diarrea y vómitos intensos. Se manifiesta con mucha sed, boca seca, orina en poca cantidad y de color oscuro, mareos, debilidad y, en casos extremos, desmayos.

Sensación general de cansancio y falta de energía.

Estos síntomas suelen aparecer pocas horas o días después de haber comido el alimento contaminado, aunque en algunos casos pueden tardar semanas en mostrarse. La gravedad y duración dependen del tipo y cantidad de microorganismos o toxinas en el alimento, así como del estado de salud de la persona afectada.

Consumer Reports señaló los 10 alimentos más riesgosos para la salud en EE. UU. en 2024, según datos de la FDA, USDA y CDC.